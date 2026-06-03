Estrazioni Lotto e 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Da virgilio.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'estrazione di Lotto e 10eLotto di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, ha visto i numeri estratti e le statistiche sui ritardatari e frequenti. Sono stati annunciati i numeri vincenti e quelli che non escono da più tempo, oltre ai jackpot in palio. La lista completa dei numeri estratti e le relative info sui numeri più ricorrenti sono disponibili online, aggiornate in tempo reale.

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Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. I concorsi di oggi recuperano quelli della giornata di ieri, 2 giugno 2026, sospesi per celebrare la Festa della Repubblica: il SuperEnalotto, invece, verrà recuperato nella giornata di domani, giovedì 4 giugno 2026. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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