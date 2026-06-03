Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono svolte oggi, 3 giugno 2026, con i numeri vincenti annunciati in diretta.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 88 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 3 giugno 2026

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 3 Gennaio 2026

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