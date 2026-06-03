Estrazioni del Lotto di mercoledì 3 giugno 2026 | la ruota di Napoli

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’estrazione del Lotto di mercoledì 3 giugno 2026, sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 4, 12, 29, 33, 45 e 52. Nessun numero è stato ripetuto rispetto alla precedente estrazione e nessuna combinazione ha raggiunto il totale di cinque o sei numeri. La ruota di Napoli ha fornito questa sequenza di numeri vincenti, senza altri dettagli aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di mercoledì 3 giugno 2026:37 - 81 - 7 - 34 - 78I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DIRETTA estrazione del gioco del lotto di mercoledì 3 giugno 2026 Insieme a Massimo e Silvia

Video DIRETTA estrazione del gioco del lotto di mercoledì 3 giugno 2026 Insieme a Massimo e Silvia

Notizie e thread social correlati

Estrazioni del Lotto di giovedì 2 aprile 2026: la ruota di NapoliLe estrazioni del Lotto di giovedì 2 aprile 2026 sono state associate a diverse ruote regionali e al concorso nazionale.

Estrazioni del Lotto di venerdì 3 aprile 2026: la ruota di NapoliVenerdì 3 aprile 2026 sono state pubblicate le estrazioni del Lotto, con i numeri estratti sulle diverse ruote, tra cui Napoli.

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 28 maggio: numeri vincenti; Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di venerdì 29 maggio 2026; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 30 maggio 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 30 maggio 2026: i numeri vincenti.

estrazioni del lotto estrazioni del lotto diLotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti e quoteLe estrazioni di Lotto e 10eLotto serale di mercoledì 3 giugno 2026 in diretta su Fanpage.it: minuto per minuto estratti tutti i numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Oggi si recupera ... fanpage.it

estrazioni del lotto estrazioni del lotto diEstrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di mercoledì 3 giugno 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web