Estrazioni del Lotto di mercoledì 3 giugno 2026 | la ruota di Napoli

Durante l’estrazione del Lotto di mercoledì 3 giugno 2026, sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 4, 12, 29, 33, 45 e 52. Nessun numero è stato ripetuto rispetto alla precedente estrazione e nessuna combinazione ha raggiunto il totale di cinque o sei numeri. La ruota di Napoli ha fornito questa sequenza di numeri vincenti, senza altri dettagli aggiuntivi.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di mercoledì 3 giugno 2026:37 - 81 - 7 - 34 - 78I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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DIRETTA estrazione del gioco del lotto di mercoledì 3 giugno 2026 Insieme a Massimo e Silvia

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