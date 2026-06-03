Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si è svolta l’ultima “Esplorazione Tartiniana” prima della pausa estiva. La visita guidata ha attraversato la città, seguendo i luoghi legati alla vita e alle opere del compositore Giuseppe Tartini. La giornata si è conclusa con un concerto nella chiesa di Santa Caterina. Le passeggiate culturali sono organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini2020 e riprenderanno in autunno.