Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina
Sabato 6 giugno si è svolta l’ultima “Esplorazione Tartiniana” prima della pausa estiva. La visita guidata ha attraversato la città, seguendo i luoghi legati alla vita e alle opere del compositore Giuseppe Tartini. La giornata si è conclusa con un concerto nella chiesa di Santa Caterina. Le passeggiate culturali sono organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini2020 e riprenderanno in autunno.
Sabato 6 giugno ultima Esplorazione Tartiniana prima della pausa estiva. Le passeggiate culturali a Padova sulle tracce del lascito culturale di Giuseppe Tartini, organizzate dagli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini2020 riprenderanno poi a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Si parla di: Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina il 30 maggio 2026.
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