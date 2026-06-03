Diabetes in Music Memorial Bob torna in piazza Almerici con la musica di JJ Vianello e gli Intoccabili
Giovedì 2 luglio, in piazza Almerici, si tiene l’evento musicale “Memorial Bob” dedicato alla lotta contro il diabete. La serata vede protagonisti JJ Vianello e gli Intoccabili, con lo scopo di raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema. L’evento è organizzato dai volontari di Diabete Romagna e ricorda un amico scomparso, Loris Ercolani, noto come “Bob”. La musica si unisce a un gesto di solidarietà per la ricerca e il supporto alle persone con diabete.
Giovedì 2 luglio, la musica torna a farsi motore di speranza e solidarietà per Diabetes in Music “Memorial Bob”: l’evento musicale ideato dai volontari di Diabete Romagna che unisce intrattenimento e impegno sociale nel ricordo dell’amico Loris Ercolani, per tutti "Bob".Il momento clou della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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