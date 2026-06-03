Cyera | nuovi 300 milioni per sfidare l’IA a 12 miliardi di valore

Notizia in breve

Cyera ha raccolto 300 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento, portando il valore stimato a circa 12 miliardi di dollari. La società si propone di competere nel settore dell’intelligenza artificiale, con obiettivi di crescita e sviluppo. Sono state sollevate domande sul fatto che un multiplo di 80 volte i ricavi sia considerato sostenibile e su come Cyera possa raggiungere la redditività nonostante le attuali perdite operative.