Cyera | nuovi 300 milioni per sfidare l’IA a 12 miliardi di valore
Cyera ha raccolto 300 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento, portando il valore stimato a circa 12 miliardi di dollari. La società si propone di competere nel settore dell’intelligenza artificiale, con obiettivi di crescita e sviluppo. Sono state sollevate domande sul fatto che un multiplo di 80 volte i ricavi sia considerato sostenibile e su come Cyera possa raggiungere la redditività nonostante le attuali perdite operative.
Perché un multiplo di 80 volte i ricavi è considerato sostenibile? Come può Cyera raggiungere la redditività nonostante le perdite operative? Quali rischi tecnici comporta l'integrazione di acquisizioni recenti come Genie Security? Chi guiderà la trasformazione da espansione aggressiva a stabilità operativa??? In Breve Valutazione pari a 80 volte i ricavi ricorrenti annuali superiori a 150 milioni. Assunti 500 nuovi dipendenti specializzati nelle vendite durante l'anno . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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