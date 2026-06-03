L’Unione Europea ha approvato una deroga temporanea al Patto di stabilità per alcune misure e spese legate alla crisi energetica causata dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, questa deroga non permette di ridurre bollette o accise sui carburanti. La decisione riguarda specifici interventi di emergenza e non si applica a tutte le spese associate alla crisi. La deroga sarà valida per un periodo limitato.

Bruxelles, 3 giugno 2026 – L’Unione Europea concede una deroga al Patto di stabilità per misure e spese (non tutte) relative alla crisi energetica determinata dalle guerre e in particolare dal conflitto in Iran con la chiusura dello Stretto di Hormuz. Ma lo sforamento dei vincoli del Patto di stabilità non potrà essere contabilizzato per le spese relative a sussidi (come aiuti per le bollette o tagli alle accise dei carburanti) bensì solo per accelerare la transizione energetica. E’ quanto ha concesso la Ue dopo le richieste di diversi stati membri e in particolare l’Italia, la cui premier Giorgia Meloni aveva anche scritto a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, per chiedere tale deroga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Crisi energetica, la Ue concede la deroga al Patto di stabilità: ma non si potrà usare per tagliare bollette e accise sui carburanti

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