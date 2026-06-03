Corso pratico di lettura espressiva per docenti
Un corso pratico di lettura espressiva dedicato ai docenti si è svolto recentemente. Il focus è stato sulla gestione della voce, strumento principale degli insegnanti, per evitare affaticamenti e migliorare la modulazione di ritmo e volume. Durante l’evento sono stati affrontati metodi per leggere ad alta voce in modo efficace, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione degli studenti.
La voce è lo strumento di lavoro dell’insegnante. La usiamo per ore ogni giorno, eppure quasi nessuno ce l’ha insegnata davvero: come gestirla senza affaticarla, come modulare ritmo e volume per tenere viva l’attenzione, come leggere ad alta voce un brano in modo che arrivi davvero a chi ascolta. Questo corso pratico in tre lezioni affronta proprio questo: trasformare la lettura ad alta voce da automatismo a competenza consapevole. Si lavora su respirazione, articolazione, ortoepia, ritmo, tono, volume e — soprattutto — sull’interpretazione del testo. Il corso è progettato per docenti di ogni ordine e grado, ma è aperto anche a formatori, comunicatori, lettori volontari e a chiunque usi la voce come strumento di lavoro o di passione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Scopri il potere della tua voce! Hai mai desiderato parlare con più sicurezza, leggere ad alta voce in modo coinvolgente o comunicare in maniera davvero efficace? Questo è il corso che fa per te! Corso di Dizione, Lettura Espressiva e Comunicazione E facebook
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