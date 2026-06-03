Clima e salute | il 70% dei decessi legati al riscaldamento globale

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il riscaldamento globale è collegato a circa il 70% dei decessi attribuibili a eventi climatici estremi. Le ondate di calore influenzano in modo significativo la mortalità tra le persone sopra i 50 anni, specialmente a Roma. L'aumento delle temperature provoca un incremento delle patologie cardiovascolari, tra cui infarti e scompensi cardiaci acuti. Le alte temperature contribuiscono inoltre all'aggravamento di alcune malattie croniche e alle complicazioni di condizioni preesistenti.

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Come influiscono le ondate di calore sulla mortalità degli over 50 a Roma?. Quali patologie cardiovascolari sono causate direttamente dall'aumento delle temperature?. Perché il cambiamento climatico accelera la diffusione di nuove malattie infettive?. Come riduce il caldo la produttività lavorativa nei paesi a basso reddito?.? In Breve Patologie cardiovascolari causano il 32,8% dei decessi globali legati al clima.. A Roma la mortalità estiva over 50 aumenta del 22% rispetto al periodo 1971-2000.. Nei paesi a basso reddito la produttività cala del 5% negli ultimi 15 anni.. Spostamento parassiti e uso antimicrobici accelerano la diffusione di nuovi patogeni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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