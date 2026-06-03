Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | sono 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Sondrio Siena Siracusa

Dopo la mobilità 202627, sono 162 i posti in esubero nelle classi di concorso. Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato i dati aggiornati, includendo anche le province di Sondrio, Siena e Siracusa. La lista si basa sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo effettuati durante le operazioni di mobilità. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici delle classi o delle province è stata comunicata.

Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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