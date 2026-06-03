Circumvesuviana | fermate le promesse serve un sviluppo veloce per Napoli

Le fermate della Circumvesuviana si sono interrotte, lasciando i pendolari senza corse e con treni spesso in ritardo o in condizioni precarie. Le carrozze sono affollate e datate, con frequenti guasti che rallentano le tratte. La mancanza di interventi rapidi ha portato a disagi quotidiani per chi si sposta tra le località del Golfo di Napoli, evidenziando la necessità di un intervento immediato per migliorare il servizio.

Il Viaggio in Circumvesuviana: Realtà e Disagi. Un viaggio sulla Circumvesuviana rivela un paradosso per la costa del Golfo di Napoli: le meraviglie del territorio si scontrano con le problematiche del trasporto pubblico. La Circumvesuviana, lontana dall’essere un semplice treno, diventa un simbolo di frustrazione quotidiana. Immagina un sabato pomeriggio primaverile, un momento che i napoletani definiscono “‘a cuntrora”. La scena è desolante: vagoni gremiti, persone stanche che affrontano l’afa anticipata dell’estate, profumi sgradevoli derivanti dal sovraffollamento, e una lotta per trovare lo spazio giusto per scendere alla propria fermata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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