Cimice asiatica 100mila insetti per salvare i noccioleti | il nuovo alleato della vespa samurai

Notizia in breve

Nel tentativo di contrastare il parassita che ha danneggiato i noccioleti, sono stati rilasciati circa 100.000 esemplari di una cimice asiatica nei territori dei Monti Cimini. Questo insetto viene utilizzato come controllo biologico e si affianca alla vespa samurai, già impiegata nella lotta contro il parassita. La strategia mira a ridurre l'infestazione senza ricorrere a trattamenti chimici, e i rilascio sono stati effettuati in diverse aree della zona.