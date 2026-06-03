Cimice asiatica 100mila insetti per salvare i noccioleti | il nuovo alleato della vespa samurai
Nel tentativo di contrastare il parassita che ha danneggiato i noccioleti, sono stati rilasciati circa 100.000 esemplari di una cimice asiatica nei territori dei Monti Cimini. Questo insetto viene utilizzato come controllo biologico e si affianca alla vespa samurai, già impiegata nella lotta contro il parassita. La strategia mira a ridurre l'infestazione senza ricorrere a trattamenti chimici, e i rilascio sono stati effettuati in diverse aree della zona.
Insetto scaccia insetto. La lotta biologica nei noccioleti dei Monti Cimini diventa "epica", con una grande novità, per fermare il parassita che da anni mette in ginocchio i produttori. Accanto alla vespa samurai, il piccolo alleato "straniero" già usato nei due anni passati che richiede ogni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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