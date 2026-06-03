Chiedimi se sono felice | tutto quello che c’è da sapere sul film

Chiedimi se sono felice: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Chiedimi se sono felice, film commedia del 2000 del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da loro e da Massimo Venier. La colonna sonora del film è stata affidata a Samuele Bersani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Milano, 15 settembre 2000. All’alba Giacomo suona il campanello di casa di Giovanni, ma quest’ultimo gli sbatte la porta in faccia. Giacomo insiste e, dopo uno screzio iniziale fra i due, comunica a Giovanni che Aldo è in fin di vita. Attraverso dei flashback, si viene a sapere il motivo per il quale Aldo, Giovanni e Giacomo in passato avevano litigato. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Chiedimi se sono felice . Quello sguardo alla fine

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