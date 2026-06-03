Chi sono oggi i massoni a Torino | cosa fanno come si entra in una loggia e quanto costa

A Torino, la massoneria è presente dalla metà del XVIII secolo e si distingue per la presenza di diverse logge. Per entrare, è necessario ricevere un invito e superare un percorso di iniziazione. Le quote di iscrizione variano, ma generalmente prevedono pagamento di una quota annuale. Le attività delle logge comprendono incontri, studi e cerimonie, senza coinvolgimento diretto con istituzioni pubbliche o politiche. La città si trova lungo il 45° parallelo, tra le acque del Po e della Dora.

Sospesa sulla geometria esatta del 45° parallelo, dove le acque maschili del Po incontrano quelle femminili della Dora, Torino non è soltanto la griglia ortogonale dei Savoia, ma una pietra grezza che la massoneria scalpella dalla metà del Settecento. Sebbene i fregi dei palazzi del centro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il padre di uno dei feriti a Crans Montana: «Mio figlio andava lì ogni sera, era il punto di ritr...

Notizie e thread social correlati

Dentro ai circoli più esclusivi di Forlì: chi sono i soci, cosa fanno e quanto costa entrareA Forlì, i circoli più esclusivi attirano spesso l’attenzione per la loro presenza storica e il ruolo che svolgono nella vita sociale della città.

Dentro ai club per sole donne di Ravenna: chi sono le socie, cosa fanno e quanto costa entrareA Ravenna esistono alcuni club riservati esclusivamente alle donne, ancora attivi e con un certo livello di riservatezza.

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali, ecco chi ha vinto e quali città vanno al ballottaggio; Gioielleria Genoa: chi sono e quanto valgono oggi i top player che rischiano di partire; Cavalieri del lavoro 2026, i 25 imprenditori e manager nominati da Mattarella: dai patron di Ponti e Orogel a Enervit e Sabelt, chi sono; Cavalieri del Lavoro: Mattarella premia imprenditori quattro veneti, ecco chi sono.

Oggi, lavoratori e sindacati sono al Consiglio Comunale aperto del Comune di Forlí per discutere della situazione di #Electrolux. Per la @FIMCISLROMAGNA è intervenuto il Segretario Giacomo Gasperoni. È fondamentale esserci per sostenere chi lotta per il x.com

Cavalieri del Lavoro 2026, chi sono i tre lombardi insigniti oggi dal Presidente della RepubblicaSi tratta di Giuseppe Fontana dell’omonimo Gruppo leader mondiale nella produzione di viteria e bulloneria, Gioconda Gritti fondatrice del ristorante Da Vittorio nella bergamasca e Alberto Sorbini, ... ilgiorno.it

Cavalieri del Lavoro 2026, chi sono i 25 nominati dal Presidente MattarellaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Cavalieri del Lavoro 25 imprenditrici e imprenditori italiani ... quifinanza.it