Brescia presentazione del libro di Piergiorgio Pardo
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La ricostruzione, attraverso interviste, della storia del cantautorato femminile italiano. In "Matrilineare", un disco del 1996, si fondevano il Coro delle Mondine di Correggio e talenti emergenti come Cristina Donà e Ginevra Di Marco. Di lì a poco, Carmen Consoli avrebbe stupito tutti. E poi la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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