Brescia presentazione del libro di Piergiorgio Pardo

La ricostruzione, attraverso interviste, della storia del cantautorato femminile italiano. In "Matrilineare", un disco del 1996, si fondevano il Coro delle Mondine di Correggio e talenti emergenti come Cristina Donà e Ginevra Di Marco. Di lì a poco, Carmen Consoli avrebbe stupito tutti. E poi la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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