Brescia | presentazione del libro di Llnda CampostrinI sorridi e vai

Ancor prima di finire il liceo, Linda aveva già capito che la sua vita non sarebbe stata sempre uguale a se stessa, ogni giorno. Appena dopo la maturità, parte in solitaria per Parigi, e poi, senza più fermarsi da allora, sceglie come destinazione il mondo. Australia, Sud Est Asiatico, Africa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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