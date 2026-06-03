Bird Kpmg | Cresce illecito Ue +20% sigarette contraffatte
Nel 2025, il consumo di sigarette nell’Unione Europea è diminuito, mentre l’attività illegale è cresciuta del 7%. In particolare, le sigarette contraffatte sono aumentate del 20%. La crescita del mercato illecito si registra nonostante la diminuzione generale del consumo legale.
Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Il consumo di sigarette nell'Ue continua a diminuire, ma cresce quello illecito: nel 2025 è aumentato del 7%, trainato da un incremento del 20% delle sigarette contraffatte". Lo ha detto David Bird, Associate Director di Kpmg, presentando i risultati della ventesima edizione dello studio “Illicit cigarette and heated tobacco consumption, and oral nicotine share in Europe”, realizzato da Kpmg Llp per conto di Philip Morris Products Sa. Secondo Bird, nei mercati dell'Unione europea sono state consumate circa 42 miliardi di sigarette illecite, pari a circa il 10% del consumo totale, con una perdita stimata di gettito fiscale per i governi di circa 17 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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