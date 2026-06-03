Ballando con le Stelle Milly Carlucci fa chiarezza su Raimondo Todaro Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso | La giuria arriverà dopo

Da superguidatv.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 3 giugno, presso la Sala Spadolini del Mic, è stato presentato alla stampa “Campioni del mondo – Italia loves Unesco”, il grande evento realizzato da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con Rai Cultura e con diversi Ministeri, dedicato alla celebrazione dell’Italia come nazione con il più alto numero di siti patrimonio dell’umanità al mondo. La serata evento, in programma il 5 giugno all’Arena di Verona, sarà condotta da Milly Carlucci e trasmessa in diretta su Rai 1 e in Eurovisione. Un appuntamento pensato per celebrare il prestigioso primato italiano, festeggiare l’Opera e la Cucina Italiana e lanciare la candidatura Unesco della canzone napoletana classica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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RIVOLUZIONE A BALLANDO CON LE STELLE Milly Carlucci rompe il silenzio sulla giuria!

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