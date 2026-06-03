Dal 6 al 10 giugno 2026 a Roma si svolgeranno attività e visite didattiche rivolte a bambini e famiglie, suddivise in due fasce di età: 2-5 anni e 5-11 anni. Le iniziative si concentrano su arte, storia e archeologia, offrendo esperienze educative pensate per i più giovani. Per partecipare e ottenere informazioni, è possibile consultare il sito dedicato.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) da Sabato 6 a Mercoledì 10 Giugno 2026, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.itEVENTI DA 5 A 11. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La fattoria didattica Bambini in Fattoria propone laboratori tematici e animali in libertà

Temi più discussi: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; Cicero in Rome: visite didattiche per bambini a Roma dal 30 maggio al 2 giugno 2026; Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome | 30 maggio - 2 giugno 2026; Imparare il turismo sul campo: visita didattica all’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

A #Rimini i musei parlano sempre di più a #giovani e giovanissimi! Questa primavera oltre 33 mila studentesse e studenti hanno partecipato a visite attività didattiche tra il #Museo della Città , la Domus del Chirurgo e il Fellini Museum. comune.rimini.it/nov x.com

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- Caccia al Tesoro Didattica a Villa Celimontana. Visita Guidata e Attività nel Parco - Un'Avventura nella Storia di Roma. Caccia al Tesoro Didattica a Via dei Fori Imperiali. Visita Guidata e ... romatoday.it

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- Il Palatino, dalle Capanne di Romolo al Palazzo Imperiale. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica Speciale Domenica al Museo - Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e ... romatoday.it