Animatrici hostess e consegna bici
Per il centro estivo Badali summer camp a Lido di Camaiore, si cerca un’animatrice maggiorenne da inserire nel team per l’estate 2026. La posizione riguarda la figura di un’animatrice per completare lo staff del camp. La ricerca è rivolta a una ragazza maggiorenne interessata a lavorare durante la stagione estiva. La selezione si concentra sulla candidatura di chi desidera partecipare al progetto estivo e lavorare con i bambini.
1 ANIMATRICE CAMPI ESTIVI Per completare lo staff del Centro Estivo Badali summer camp a Lido di Camaiore, si cerca una ragazza maggiorenne da inserire nel team per l’estate 2026. Requisiti: esperienza con bambini e ragazzi, esperienza nel mondo della danzasport, disponibilità dal 15 giugno al 15 settembre. È prevista una formazione gratuita e obbligatoria che si svolgerà tra Livorno e Camaiore prima dell’inizio delle attività. Per info e candidature via whatsapp: 327 812 4368 HOSTESS EVENTI Azienda di organizzazione eventi cerca hostess e promoter per inserimento all’interno del proprio organico per una collaborazione continuativa e duratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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