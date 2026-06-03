Almanacco | Giovedì 4 Giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 4 Giugno è il 156° giorno del calendario gregoriano. Mancano 209 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Francesco CaraccioloProverbio di GiugnoBiondo ondeggia di giugno il grano pronto sta il contadino con falce in manoIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde Oggi1913. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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