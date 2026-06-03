All’ExAtr sbarca ‘EXTRAterrestre’ festa di cultura contemporanea

Notizia in breve

A Forlì, all’ExAtr, è iniziata la festa ‘EXTRAterrestre’ dedicata alla cultura contemporanea e alla sperimentazione artistica. L’evento durerà tutto il fine settimana e include esposizioni, performance e installazioni di artisti emergenti. La manifestazione coinvolge diverse sale del centro culturale e prevede anche workshop e incontri pubblici. La partecipazione è aperta al pubblico e mira a promuovere la sperimentazione nel settore artistico.