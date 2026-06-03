All’ExAtr sbarca ‘EXTRAterrestre’ festa di cultura contemporanea
A Forlì, all’ExAtr, è iniziata la festa ‘EXTRAterrestre’ dedicata alla cultura contemporanea e alla sperimentazione artistica. L’evento durerà tutto il fine settimana e include esposizioni, performance e installazioni di artisti emergenti. La manifestazione coinvolge diverse sale del centro culturale e prevede anche workshop e incontri pubblici. La partecipazione è aperta al pubblico e mira a promuovere la sperimentazione nel settore artistico.
Prende il via a Forlì un lungo fine settimana all’insegna della cultura contemporanea e della sperimentazione artistica. Gli spazi dell’ex deposito delle corriere, ExAtr, sono pronti infatti a riaprire le proprie porte al pubblico per la giornata inaugurale di ‘ EXTRAterrestre-Narrazioni dell’Altrove - EXTRAterrestre incontra Come Acqua’, rassegna estiva guidata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset e Tiresia Media. Dalle ore 16 e fino a mezzanotte il complesso di piazzetta Savonarola si trasformerà in un percorso immersivo che unirà fotografia, laboratori, letteratura e musica, offrendo ai visitatori un’ampia panoramica sulle pratiche artistiche del presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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