Allargare la Ue? Il vero nodo è l’unanimità

Oggi si è tornati a discutere della possibilità di far entrare l’Ucraina nell’Unione europea. La questione principale riguarda la necessità di ottenere il consenso unanime degli attuali membri dell’UE, requisito richiesto per l’approvazione di nuove adesioni. La discussione si è focalizzata sui criteri di adesione e sulle procedure da seguire, senza che siano state prese decisioni definitive. La questione resta aperta e al centro di confronti tra gli Stati membri.

Roma, 3 giugno 2026 – La discussione sull’ adesione dell’Ucraina all’Unione europea è tornata d’attualità ultimamente dopo la proposta del cancelliere Merz di concedere a Kiev una sorta di status ’ibrido’ in vista di un possibile ingresso futuro, e dopo che l’autorevole sito di informazione europea ’ Politico ’ ha parlato del prossimo avvio dei negoziati per l’ingresso di Moldova e, appunto, Ucraina. Senza contare che finalmente dal campo ucraino giungono notizie non negative, che riportano di difficoltà dell’esercito russo a mantenere i territori invasi e prospettano, anche se non a brevissimo, l’avvio di un qualche tipo di fase negoziale. L’ Italia ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ucraina, anche se il nostro governo ha mostrato di non voler far salti di gioia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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