Cosa: Riprese in corso per Una straordinaria vitalità, l’attesissima opera prima del regista Fabio Morgan.. Dove e Quando: Presso il Teatro 14 degli storici Studi di Cinecittà, in via Tuscolana a Roma.. Perché: Per scoprire in anteprima un cinema che fonde cruda osservazione sociale e forza visionaria, esplorando il tema dell’inclusione attraverso gli occhi di chi vive ai margini.. Il fascino intramontabile della celluloide continua a vibrare negli storici studi romani, confermando la capitale come crocevia imprescindibile per le nuove narrazioni visive. Al centro di questo fermento creativo, il Teatro 14 degli Studi di Cinecittà, situati lungo la celebre via Tuscolana, si è recentemente trasformato nel palcoscenico per le riprese di Una straordinaria vitalità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - A Cinecittà il set di Una straordinaria vitalità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinecittà è ufficialmente nella sua età dell’oro: utili raddoppiati e nuovi set in programmaCinecittà si trova in una fase di crescita con utili che sono stati doppiati rispetto all'anno precedente e l'annuncio di nuovi set da costruire nei...

Cinecittà, 1937: il sacrificio di una madre per il futuro del figlioNel 1937 a Cinecittà, Rosa ha venduto la fede nuziale della nonna per sostenere il futuro del figlio.

Temi più discussi: Alice Rohrwacher dirigerà il film de ‘Il barone rampante’; Storia d’amore a Fiabialandia tra la star e il guardiano dello zoo; A Cinecittà il set di Una straordinaria vitalità di Fabio Morgan.

Cinecittà, i nuovi teatri Pnrr. Roma diventa il set d’Europa. Un'offerta senza paragoniCinecittà ma non solo Cinecittà. Roma può vantare un'offerta di teatri di posa e di centri e servizi per la produzione senza paragoni in Europa, per quantità e qualità. Entro giugno saranno pronti i ... ilmessaggero.it

Assassin's creed set a Cinecittà per serie NetflixNetflix ha annunciato l'inizio delle riprese di Assassin's Creed a Roma. La serie racconterà una storia originale e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. La produzione si svolgerà principalmente a ... ansa.it