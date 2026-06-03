5 Giugno | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno è il 156º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona brillante e determinata, capace di affrontare le sfide con energia e creatività.

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Il 5 giugno è il 156º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è brillante e determinato, con una forte capacità di affrontare le sfide con energia e creatività.Santo del giorno: San Bonifacio, vescovo e martire.Proverbio del giorno: Giugno ventoso, raccolto generoso.Fatti salienti: Si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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