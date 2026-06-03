Il 2 giugno ha visto scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in diverse città. Durante le proteste, sono stati lanciati oggetti e incendiati mezzi. Alcuni partecipanti hanno tentato di entrare in edifici pubblici, causando danni. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni. Nessun ferito grave è stato segnalato. Le autorità hanno identificato alcuni manifestanti coinvolti in atti vandalici. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nelle zone più a rischio.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ilaria Salis, via i militari","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tomaso Montanari, nuovo inno","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Roberto Saviano e la pernacchia","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Schlein, Conte e i disertori della parata","index":3}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 2 giugno, chi ha dato il peggio a sinistra?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hanno sbagliato moto... OPPURE NO ktm 1290 ADV s

Notizie e thread social correlati

2 giugno: il voto che ha dato voce a un’Italia nuova e comuneIl voto del 2 giugno 1946 ha portato alla nascita della Repubblica, sostituendo la monarchia con una consultazione popolare.

Referendum, chi ha tradito chi: a Forlì il "ribaltone" per il centro-sinistra. Cosa ci dicono i flussi di votoA Forlì si è verificato un risultato che ha portato a un cambiamento nel panorama politico locale, con il centro-sinistra che ha ottenuto una...

Argomenti più discussi: 2 Giugno: perché si festeggia la Festa della Repubblica Italiana? Storia, numeri e curiosità; 2 giugno, la parata militare non basta: facciamo sfilare anche l’Italia dell’impegno civile; Festa della Repubblica - 2 giugno 2026; Festa del 2 giugno, Mattarella saluta artisti e sportivi.

Mentre qualcuno, accecato dall’ideologia e da un pregiudizio anti-italiano, ha provato a trasformare il 2 giugno in una ricorrenza divisiva, gli italiani hanno dato una risposta diversa. Nelle piazze, lungo le strade e davanti alle celebrazioni della Festa della Rep x.com

Il 2 giugno, il CEO di Blue Origin, Dave Limp, ha dichiarato che V voleremo di nuovo prima della fine di quest'anno reddit