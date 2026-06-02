Lamine Yamal e Ronaldinho si sono incontrati in un evento promozionale, dove hanno condiviso alcuni palleggi e un abbraccio. Durante la scena, la palla non è mai caduta a terra, attirando l’attenzione sui social. Entrambi sono apparsi sorridenti e rilassati, scambiandosi qualche battuta prima di lasciarsi andare a un abbraccio finale. La scena è diventata virale online, catturando l’interesse degli appassionati di calcio.

Due icone del Barcellona, due epoche diverse e una scena che ha conquistato i social. Lamine Yamal incontra Ronaldinho in un evento promozionale e tra abbracci, sorrisi e qualche palleggio nasce un momento diventato subito virale. I due mostrano tutta la loro tecnica tenendo la palla in aria senza farla mai cadere, regalando ai tifosi blaugrana un crossover da sogno. L’incontro fa parte di una campagna internazionale di McDonald’s in vista del prossimo Mondiale e coinvolge anche altre stelle del calcio come Thierry Henry, David Beckham, Christian Pulisic, Son Heung-min e Alphonso Davies. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal VS Ronaldinho: sfida di palleggi ma la palla non cade mai... Poi l'abbraccio

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Yamal x Ronaldinho

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