Nel polo logistico di Monza, vengono gestiti circa 3.500 pacchi e lettere ogni giorno. Il servizio funziona 24 ore su 24, con un flusso continuo che spesso passa inosservato. La maggior parte delle operazioni rimane invisibile fino al momento della consegna, quando il destinatario trova la posta piena o ascolta lo squillo del corriere. La rete di distribuzione copre tutto il territorio, garantendo consegne costanti e capillari.

È un lavoro per lo più invisibile alla gente ma è continuo e capillare su tutto il territorio, attivo 24 ore su 24, e che poi diventa chiaro a tutti solo all’ultimo istante, guardando nella casella della posta piena o con lo squillo del campanello del corriere che consegna il pacco atteso. È la macchina della posta, un sistema articolato che per l’intera Brianza ha il quartier generale nel centro logistico di Monza di Poste Italiane, il luogo che gestisce l’ultimo miglio per la consegna ogni giorno di 3.500 spedizioni, tra pacchi e lettere. Dietro la storica sede in corso Milano, c’è un centro logistico che è molto di più di un semplice ufficio postale di smistamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Viaggio nel polo logistico di Monza. Una macchina delle consegne da 3.500 pacchi e lettere al giorno

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