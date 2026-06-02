Una grande struttura con 30 camere palestra e giardino | cosa sta sorgendo nel cuore dei Cappuccini | FOTO

È in fase di costruzione una nuova casa di riposo nel quartiere Cappuccini di Viterbo. La struttura, situata tra via Monte Grappa e via Bainsizza, comprenderà 30 camere, una palestra e un giardino. La struttura è destinata ad accogliere fino a 60 anziani, sia autosufficienti che parzialmente non autosufficienti, ed è dedicata alla terza età.

Ai Cappuccini una nuova realtà interamente dedicata alla terza età. Tra via Monte Grappa e via Bainsizza, a Viterbo, sta nascendo la nuova casa di riposo “Beata Angelina”, una struttura a ciclo residenziale pensata per ospitare fino a 60 anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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