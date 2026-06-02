un nuovo inizio anticipazioni 2 giugno della serie con megan montaner

Il 2 giugno, su Canale 5, andranno in onda due nuovi episodi della serie spagnola “Un nuovo inizio”. La puntata serale, prevista in prima serata, vede protagonista Megan Montaner. La soap, che ha già riscosso successo, torna con una doppia puntata, mantenendo vivo l’interesse del pubblico con le vicende ambientate in Spagna. La trasmissione è programmata per martedì sera, in un orario di prima visione.

Si rinnova su Canale 5 l’appuntamento serale con la serie tv spagnola Un nuovo inizio. Martedì 2 giugno in prima serata saranno trasmessi due nuovi episodi della soap con Megan Montaner. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate 3 e 4. Trame puntate serali del 2 giugno Un nuovo inizio: Maria è cambiata. Manuel percepisce un cambiamento in Maria, segnata da ciò che è successo nel bosco, ma ormai determinata a non lasciarsi più dominare dalla paura. Tra loro nasce un accordo fragile, destinato a durare fino a quando i debiti della sua famiglia non saranno estinti. Nel frattempo, Justa alimenta sospetti e tensioni, spingendo Ramon a mettere in dubbio il matrimonio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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UN NUOVO INIZIO - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 SU CANALE 5

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