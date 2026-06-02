Umbria allerta meteo della protezione civile

Notizia in breve

La protezione civile dell’Umbria ha emesso un’allerta gialla per temporali in tutta la regione il 2 giugno 2026. La comunicazione riguarda tutte le zone, senza esclusioni, e riguarda il rischio di temporali. La segnalazione è stata diffusa in mattinata e resta valida per tutta la giornata. Non sono stati forniti dettagli su intensità o durata specifica dei fenomeni previsti.