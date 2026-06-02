Umbria allerta meteo della protezione civile

Da perugiatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La protezione civile dell’Umbria ha emesso un’allerta gialla per temporali in tutta la regione il 2 giugno 2026. La comunicazione riguarda tutte le zone, senza esclusioni, e riguarda il rischio di temporali. La segnalazione è stata diffusa in mattinata e resta valida per tutta la giornata. Non sono stati forniti dettagli su intensità o durata specifica dei fenomeni previsti.

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La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata del 2 giugno 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Per il 2 giugno - si legge sul documento di allerta - previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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