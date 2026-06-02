Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un giocatore è stato espulso durante la partita di ieri sera, lasciando la squadra in dieci uomini nel secondo tempo. La decisione è stata presa dall’arbitro dopo un fallo grave ai danni di un avversario, che ha portato anche a un calcio di rigore per l’altra squadra. La partita si è conclusa con un pareggio, senza ulteriori cambiamenti sul risultato.

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