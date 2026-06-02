Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Un calciatore è stato ufficialmente ceduto da una squadra di Serie A a un club straniero. La trattativa si è conclusa con il trasferimento a titolo definitivo. La cifra pagata si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’accordo prevede un contratto di cinque anni. La società italiana ha annunciato la partenza del giocatore tramite comunicato ufficiale. Nessun dettaglio sui termini economici oltre alla cifra complessiva. La firma è prevista entro la fine della settimana.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 2 giugno 2026. Addio all’Inter, c’è la fumata bianca per Dumfries al Real Madrid: accordo totale e clausola pagata 23:00 – Tutto fatto per Dumfries al Real Madrid: verrà pagata la clausola all’Inter Calciomercato Genoa: rinnovo per Bijlow, fari puntati sul riscatto di Baldanzi dalla Roma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Roma e Lazio, le ultime novità di mercato | Calciomercato
Temi più discussi: I primi tre importanti nomi del calciomercato della Juventus; Il Sassuolo riscatta Muric: tutti gli acquisti già ufficiali dell'estate 2026 di A; Calciomercato-L'Originale torna stasera da Olbia; Inter, offerta per Palestra. (ma l'Atalanta chiede di più). Le ultime su Solet e Provedel.
Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Calciomercato Cagliari live: Prati e Luvumbo sulla via del ritorno a Cagliari, Esposito osservato speciale e molto altroSegui con noi tutte le novità del calciomercato del Cagliari: la situazione è in evoluzione giorno dopo giorno! Le ultime sull’attività del d.s. Angelozzi Il Calciomercato Cagliari non dorme mai. Oper ... msn.com
Le principali notizie sul #Torino presenti sui quotidiani odierni tra futuro della panchina granata e prime news di calciomercato #TorinoFC #ToroNews ? La rassegna: facebook