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Da calcionews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un calciatore è stato ufficialmente ceduto da una squadra di Serie A a un club straniero. La trattativa si è conclusa con il trasferimento a titolo definitivo. La cifra pagata si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’accordo prevede un contratto di cinque anni. La società italiana ha annunciato la partenza del giocatore tramite comunicato ufficiale. Nessun dettaglio sui termini economici oltre alla cifra complessiva. La firma è prevista entro la fine della settimana.

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