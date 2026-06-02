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Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 2 giugno 2026. Napoli, rivoluzione in attacco: Lukaku verso l’addio nell’era Allegri Ore 10.35 – Il nuovo tecnico apprezza il belga, ma ingaggio e strategie future spingono il club verso una separazione: le ultime su Lukaku Roma Dybala, rinnovo più vicino: contratto fino al 2028 dopo il via libera di Gasperini 9. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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