Todaro parla della fidanzata e rivela perché non è andata al GF Vip poi l’incontro con la ex Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha spiegato perché la sua fidanzata non è entrata al Grande Fratello Vip. Ha anche raccontato di aver incontrato di recente l’ex compagna, Francesca Tocca. L’insegnante di danza ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, senza entrare in troppi particolari. La sua decisione di non portare la compagna nel reality è stata motivata da ragioni personali, mentre l’incontro con l’ex è avvenuto in modo spontaneo.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro è tornato a parlare della sua vita privata e, per la prima volta, ha deciso di raccontare qualcosa in più sulla donna che oggi gli è accanto. Il ballerino ed ex volto di Ballando con le Stelle ha spiegato perché durante il reality abbia scelto di mantenere il massimo riserbo sulla relazione, evitando qualsiasi coinvolgimento televisivo. Non solo. Todaro ha anche ripercorso il momento del ritorno alla quotidianità dopo la fine del programma, soffermandosi sul rapporto con l’ ex moglie Francesca Tocca, con cui continua a condividere un legame importante nonostante la separazione. Raimondo Todaro parla per la prima volta della sua fidanzata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Todaro parla della fidanzata e rivela perché non è andata al GF, poi lincontro con Francesca Tocca

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