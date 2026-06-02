Tiziano Ferro fatica al concerto e preoccupa fan | Che gli è successo?

Durante il primo concerto del suo tour negli stadi, Tiziano Ferro ha mostrato segni di difficoltà sul palco, interrompendo più volte l'esibizione. I fan presenti hanno notato un suo possibile malore, con alcuni che si sono preoccupati e hanno chiesto cosa fosse successo. Il cantante ha continuato lo spettacolo, ma l'episodio ha suscitato attenzione tra il pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle sue condizioni.

(Adnkronos) – Tiziano Ferro 'preoccupa' i fan. Il cantante ha aperto il suo tour degli stadi con la data zero di Lignano Sabbiadoro, andata in scena lo scorso 30 maggio, ma si è presentato in condizioni fisiche, e soprattutto vocali, precarie, che in queste ore stanno facendo preoccupare i suoi tanti fan. Su X è infatti. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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