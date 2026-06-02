Terremoto avvertito in tutto il sud non segnalati danni

Da anteprima24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata avvertita in tutte le regioni del sud, tra cui Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non sono stati segnalati danni o feriti. La sequenza sismica è stata percepita in modo diffuso, ma non si registrano conseguenze rilevanti. Le autorità monitorano l’evolversi della situazione senza ulteriori aggiornamenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 chilometri di profondità.     In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato,l infatti, non son segnalati danni.     La sala operativa della Protezione civile regionale, ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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