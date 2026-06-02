Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata avvertita in tutte le regioni del sud, tra cui Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non sono stati segnalati danni o feriti. La sequenza sismica è stata percepita in modo diffuso, ma non si registrano conseguenze rilevanti. Le autorità monitorano l’evolversi della situazione senza ulteriori aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 chilometri di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato,l infatti, non son segnalati danni. La sala operativa della Protezione civile regionale, ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Anteprima24.it - Terremoto avvertito in tutto il sud, non segnalati danni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA NEL SUD ITALIA: REGISTRATA MAGNITUDO DI 5.9

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia da Palermo a Bari e Napoli. Epicentro in mare nel Cosentino. Non segnalati danni

Leggi anche: Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia da Palermo a Bari e Napoli. Epicentro in mare nel Cosentino. Per ora Non segnalati danni

Temi più discussi: Terremoto in Calabria, magnitudo 6.2. Avvertito in tutto il sud; Terremoto in Calabria: 6.2 di magnitudo. Nessun danno segnalato; Terremoto al largo della Calabria, avvertito in tutto il Sud: magnitudo 6.2 | Non si segnalano danni o feriti; Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia da Palermo a Bari e Napoli. Epicentro in mare nel Cosentino. Non segnalati danni.

Forte terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, avvertito in tutto il sud Italia ift.tt/pszW2O3 x.com

Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia da Palemo a Bari. Epicentro in mare nel Cosentino reddit

Terremoto in Calabria, magnitudo 6.2. Avvertito in tutto il sudE' stato di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina il terremoto avvertito stasera in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calab ... ansa.it

Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia da Palermo a Bari e Napoli. Epicentro in mare nel Cosentino. Non segnalati danniUna violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dall'INGV a mezzanotte e dodici minuti del 2 giugno 2026, al largo della Costa Calabra nord-occidentale ... ilmattino.it