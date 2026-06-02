Tatum | Per NBA Europe offerte entro giugno Eurolega? Meglio insieme ma pronti anche da soli

Notizia in breve

Il dirigente della NBA ha annunciato che le offerte per la creazione di una lega europea saranno raccolte entro giugno. Ha inoltre affermato che, anche se l’Eurolega funziona bene con più squadre, la NBA preferisce collaborare, ma è disposta a operare da sola se necessario. Ha citato l’interesse di alcuni giocatori di alto livello e ha commentato l’entusiasmo di Luka Doncic per questa possibile iniziativa. La proposta mira a espandere la presenza della NBA in Europa e a rafforzare le opportunità per i giocatori locali.