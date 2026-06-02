Tatum | Per NBA Europe offerte entro giugno Eurolega? Meglio insieme ma pronti anche da soli
Il dirigente della NBA ha annunciato che le offerte per la creazione di una lega europea saranno raccolte entro giugno. Ha inoltre affermato che, anche se l’Eurolega funziona bene con più squadre, la NBA preferisce collaborare, ma è disposta a operare da sola se necessario. Ha citato l’interesse di alcuni giocatori di alto livello e ha commentato l’entusiasmo di Luka Doncic per questa possibile iniziativa. La proposta mira a espandere la presenza della NBA in Europa e a rafforzare le opportunità per i giocatori locali.
La data cerchiata sul calendario resta sempre quella: ottobre 2027. È il momento in cui l’NBA lancerà la sua nuova lega in Europa, quella che sta venendo messa in piedi in partnership con FIBA e che “sta compiendo gli ultimi passi” come ha ricordato il Deputy Commissioner NBA Mark Tatum in una conference call con i media internazionali. Dai quasi 45’ di chiacchierata emergono due cose: che l’NBA sta andando avanti col suo progetto, con le offerte finali dei soggetti interessati a diventare le nuove franchigie di questa lega da presentare entro il mese di giugno, e che il dialogo con Eurolega resta aperto ma che “se non troviamo un’intesa siamo pronti ad andare avanti coi nostri partner e i nostri investitori”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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