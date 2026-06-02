Statale 36 incidente nella galleria a lago | schianto tra auto con 5 coinvolti Soccorsi in azione

Alle 19, nella galleria a lago sulla Statale 36, si è verificato un incidente tra due veicoli che ha coinvolto cinque persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. Nessuna informazione sulle condizioni dei coinvolti o sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Non si segnalano altre auto coinvolte o danni strutturali alla galleria.

Un altro incidente lungo la Statale 36 a lago. Lo schianto, che ha coinvolto due auto e ben 5 persone, è avvenuto alle ore 19.30 di oggi, martedì, in pieno rientro dal ponte del 2 giugno. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro avvenuto in direzione sud (Lecco e Milano) nei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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