Il governo ha deciso di acquistare sottomarini Aukus usati invece di nuovi, provocando un caso politico. La modifica dei termini dell’accordo originale ha sollevato polemiche. La scelta di unità usate potrebbe ridurre la durata operativa della flotta rispetto a quelle nuove. La decisione è stata comunicata senza dettagli su eventuali accordi o motivazioni tecniche. La controversia riguarda anche le implicazioni strategiche e il rispetto degli impegni internazionali.

Perché il governo ha cambiato i termini dell'accordo originale?. Come influirà l'acquisto di scafi usati sulla longevità della flotta?. Chi ha deciso realmente la revisione del piano strategico?. Quali risparmi garantisce l'uso di unità già in servizio?.? In Breve James Paterson contesta la gestione del governo Albanese sui termini dell'accordo.. L'acquisto riguarda tre unità della classe Virginia già utilizzate dagli Stati Uniti.. La revisione del piano è un'iniziativa congiunta tra Australia e Stati Uniti.. L'uso di mezzi operativi riduce costi di manutenzione e tempi di addestramento.. La strategia sottomarina australiana: preferenza per unità usate e nuove tensioni politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sottomarini Aukus: il governo punta su unità usate, scoppia il caso

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49 Submarines, 18 Stuck in Port: The AUKUS Promise America Can't Build

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