Scuola il 3 giugno attività didattiche sospese a Crotone per emergenza idrica Sindacati chiedono tutela personale ATA

Il 3 giugno le scuole di ogni ordine e grado a Crotone resteranno chiuse, secondo un’ordinanza del sindaco, a causa di un’emergenza idrica che compromette le condizioni di igiene pubblica. I sindacati chiedono maggiore tutela per il personale ATA, che si occupa di supportare le attività scolastiche. La sospensione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della città. Nessuna attività didattica sarà svolta in quella giornata, fino a nuova comunicazione.

L’ordinanza si è resa necessaria vista la nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica della Calabria con la quale è stato comunicato che, a causa di un’improvvisa rottura sulla condotta adduttrice principale del DN 2000 che garantisce la fornitura idropotabile ai Comuni di Crotone e Rocca di Neto e quella irrigua al comparto agricolo della Bassa Valle del Neto, al fine di consentire il ripristino della stessa, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua dalle ore 18:00 del 02.06.2026 fino al completamento dell’intervento. La CISL Scuola, in un comunicato firmato da Caterina Brasacchio Segretaria Territoriale CISL scuola Crotone e dal Prof. Romano... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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