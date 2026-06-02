Scoccimarro | Oggi essere anti-qualcosa che è morto è anacronistico

Un dirigente politico ha affermato che essere contro qualcosa ormai è superato. Ha poi ricordato un rapporto positivo con un ex segretario dell’associazione giovanile comunista, nonostante le differenze politiche. La conversazione ha evidenziato un legame amichevole tra due figure con storie e ideologie diverse, sottolineando che oggi si può mantenere un buon rapporto anche con opinioni opposte.

“Io la vedo con Roberto Cosolini: lui era il segretario dell'associazione giovanile comunista, io ero un dirigente del Fronte della gioventù, ma oggi abbiamo un rapporto splendido, pur nella diversità delle nostre idee. Ecco, questo sarebbe da trasmettere ai giovani che non hanno conosciuto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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