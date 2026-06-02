Schlein in Puglia | tour tra i borghi per i ballottaggi

La segretaria del partito si è recata in Puglia, visitando i borghi tra San Giovanni Rotondo e Trani, in vista dei ballottaggi. Durante il tour ha incontrato rappresentanti locali e ha partecipato a eventi pubblici. La sua presenza ha attirato attenzione mediatica e pubblico nelle piazze della regione. Non sono stati comunicati dettagli sulle tappe specifiche o sugli effetti diretti sull’affluenza alle urne.

? Punti chiave Quali tappe toccherà esattamente la segretaria tra San Giovanni Rotondo e Trani?. Come influenzerà la presenza di Schlein l'affluenza nelle piazze pugliesi?. Chi sono i candidati che riceveranno il sostegno diretto del PD?. Quali cambiamenti concreti porteranno i nuovi amministratori alla gestione del territorio?.? In Breve Sostegno a Rossella Fini a San Giovanni Rotondo alle 17:30. Appuntamento con Manuel Minervini a Molfetta verso le 19:30. Incontro con Marco Galiano a Trani previsto per le 20:45. Ballottaggi elettorali fissati per i giorni 7 e 8 giugno. Schlein in Puglia per i ballottaggi: un tour tra i borghi tra San Giovanni Rotondo e Trani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Perché la Schlein è alla guida del PD se non piace a nessuno? reddit