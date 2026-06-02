Schiaffo del maltempo sulla provincia di Verona con grandine e allagamenti

Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Verona nel pomeriggio di oggi, 2 giugno. La pioggia intensa ha causato allagamenti diffusi e grandinate che hanno danneggiato strade e veicoli. Numerosi interventi di soccorso sono stati effettuati per gestire le criticità, mentre alcuni quartieri sono rimasti senza energia elettrica a causa dei danni alle linee. La situazione resta sotto osservazione.

Il maltempo annunciato ha colpito duramente Verona e la sua provincia nel pomeriggio di oggi, 2 giugno.Le prime forti raffiche di vento e la grandine si sono abbattute prima sulla Valpolicella nel primissimo pomeriggio, causando disagi anche alla circolazione. In particolare, sono state segnalate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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