La gonna a fiori torna di tendenza, confermando il suo ruolo nel guardaroba femminile. Capace di attraversare epoche e generazioni, si propone come capo versatile e sempre attuale. Le proposte di stile includono abbinamenti eleganti e originali, adatti a diverse occasioni. La sua presenza nelle nuove collezioni dimostra come il classico motivo floreale si sia evoluto, mantenendo un fascino che resiste al tempo.

C apace di attraversare epoche, tendenze e generazioni senza perdere fascino, la gonna a fiori continua a occupare un posto privilegiato nel guardaroba femminile. Nella Primavera-Estate 2026 si rinnova attraverso silhouette sofisticate, dettagli contemporanei e accostamenti inaspettati. Ma come abbinare la gonna a fiori per ottenere un look attuale e ricercato? Dalle versioni midi in satin ai modelli mini più sbarazzini, ecco le combinazioni moda da cui lasciarsi ispirare. A tubino con giacca in stile workwear L’uniforme della Primavera-Estate 2026 è caratterizzata da una gonna a tubino a fiori, accompagnata da una giacca in stile workwear e da décolleté con tacco basso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Romantica ma sorprendentemente contemporanea, la gonna a fiori torna al centro delle tendenze. Ecco come abbinarla per creare look eleganti e originali

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