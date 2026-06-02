RAI1 | STAFFETTA CLERICI-D’URSO AL VENERDÌ SERA? LE ULTIME INDISCREZIONI

Notizia in breve

Rai1 potrebbe spostare la programmazione del venerdì sera, includendo una staffetta tra le conduttrici Clerici e D’Urso. Questa variazione potrebbe riguardare il palinsesto autunnale, mentre Tale e Quale Show è stato posticipato in altra collocazione. La rete sta ancora definendo i dettagli, ma si parla di un cambio di orario e di conduttrice per la fascia serale del giorno. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora annunciata.