RAI1 | STAFFETTA CLERICI-D’URSO AL VENERDÌ SERA? LE ULTIME INDISCREZIONI
Rai1 potrebbe spostare la programmazione del venerdì sera, includendo una staffetta tra le conduttrici Clerici e D’Urso. Questa variazione potrebbe riguardare il palinsesto autunnale, mentre Tale e Quale Show è stato posticipato in altra collocazione. La rete sta ancora definendo i dettagli, ma si parla di un cambio di orario e di conduttrice per la fascia serale del giorno. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora annunciata.
Rai1 sta definendo i tasselli dell’intrattenimento autunnale. Con Tale e Quale Show spostato al mercoledì per accendere la serata più debole della settimana, chi andrà al venerdì? Nella serata che apre il week-end si punta su uno show amatissimo in tutte le sue declinazioni e su una conduttrice che è sempre in cima agli ascolti e al gradimento del pubblico. Al venerdì sera di Rai1, con probabile partenza anticipata al 9 ottobre come svela Affari Italiani, vedremo la nuova edizione del talent show The Voice Senior con Antonella Clerici. Al sabato sera ritroveremo poi Ballando con le Stelle con Milly Carlucci da settembreottobre fino a sabato 19 dicembre, giorno prescelto per ora per il gran finale di stagione. 🔗 Leggi su Bubinoblog
: STAFFETTA CLERICI-DURSO AL VENERDÌ SERA LE ULTIME INDISCREZIONI
Temi più discussi: Barbara D’Urso sbarca (finalmente) su Rai 1, è fatta per il nuovo show: la staffetta con Antonella Clerici; RAI1: STAFFETTA CLERICI-D’URSO AL VENERDÌ SERA? LE ULTIME INDISCREZIONI; Per il venerdì sera di Rai 1 Antonella Clerici prima, Sal Da Vinci dopo; RAI1 | STAFFETTA CLERICI-D’URSO AL VENERDÌ SERA? LE ULTIME INDISCREZIONI.
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