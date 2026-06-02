Le date di pagamento dell'Assegno unico di giugno 2026 sono disponibili nel calendario dell’Inps. Le erogazioni sono previste in specifici giorni del mese, ma le date precise non sono state ancora comunicate. Per conoscere le date esatte, è consigliabile consultare regolarmente il sito ufficiale o il portale dell’ente previdenziale. L’Inps fornisce aggiornamenti sulle modalità di accredito e eventuali variazioni nel calendario.

Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a giugno 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. Calendario dei pagamenti di giugno 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato il giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Pagamenti Assegno Unico Febbraio 2026: Ecco le DATE UFFICIALI e gli AUMENTI INPS

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