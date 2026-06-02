Quando il furto a Piacenza si puniva con la gogna o cavando un occhio

A Piacenza, nel passato, chi veniva colpito da furti poteva essere punito con metodi violenti e crudeli come la gogna o l’estrazione di un occhio. Le leggi penali dell’epoca prevedevano sanzioni severe per alcuni reati, riflettendo una severa attenzione alla repressione. La città seguiva pratiche dure, con punizioni che oggi appaiono molto violente e sproporzionate rispetto ai crimini commessi.

Che le leggi penali medievali siano state crudeli verso chi commetteva particolari crimini, anche a Piacenza è un dato di fatto. Lo conferma il “Liber dominici” conservato alla civica biblioteca Passerini Landi, riproduzione a stampa fedele degli Statuti Piacentini del 1391. Siamo nel tempo del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chivu: “Gogna mediatica quando si tratta dell’Inter. Poi quando ci sono episodi a sfavore …”Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha espresso preoccupazione riguardo alla copertura mediatica dedicata alla squadra, affermando che spesso si...

Padre Chivu piange: “Quando si tratta dell’Inter si crea sempre gogna mediatica”Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato in conferenza stampa la situazione legata alla squadra alla vigilia della partita contro la...

Temi più discussi: Passeggeri derubati e rapinati sul treno, tre denunce; Dopo la rapina minaccia la vittima con una bottiglia rotta, intervengono i carabinieri: arrestato; Spacca i finestrini delle auto vicino alla stazione: bloccato grazie alla segnalazione di una cittadina.

Quando il furto a Piacenza si puniva con la gogna o cavando un occhioDal pubblico ludibrio sulla pubblica piazza fino all’impiccagione, a seconda del valore dell’oggetto: cosa prevedevano le leggi del 1391 ... ilpiacenza.it

Perché qui il venditore non viene rimborsato? reddit

Il 'Ritratto di signora' di Klimt torna a Piacenza dopo il furtoIl Ritratto di signora di Gustav Klimt torna nelle sale della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza da sabato 4 aprile 2026. Il capolavoro, recuperato nel 2019, rientra dopo l'esposizione ... it.blastingnews.com