Purtroppo è morto Tragedia in Italia una vicenda terribile | cosa ha fatto poco prima di morire

Da caffeinamagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto in seguito a un incidente avvenuto durante una serata con amici lungo il torrente Chisone a Pinerolo, nel Torinese. Non sono stati forniti dettagli su cosa abbia causato il decesso o le circostanze precise dell'evento. La tragedia si è verificata nel corso della serata, senza indicazioni su eventuali azioni precedenti o cause specifiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Una serata trascorsa con gli amici lungo il torrente Chisone si è trasformata in una tragedia a Pinerolo, nel Torinese. Pasquale Sarli, 17 anni, residente a Porte, era in compagnia di alcuni coetanei nella zona del corso d’acqua quando, nel tardo pomeriggio di lunedì 1° giugno 2026, la situazione è precipitata in pochi istanti. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si trovava su una roccia vicino alla riva insieme agli amici. A un certo punto è sceso in acqua, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato nel torrente. La corrente, particolarmente forte in quel tratto, lo ha trascinato via prima che chi era con lui riuscisse a riportarlo a riva. La Stampa riporta il racconto di un amico, che ha descritto quei momenti concitati: “Abbiamo cercato di prenderlo, ma la corrente era fortissima”, ha detto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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