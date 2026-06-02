Ponte del 2 giugno | intensificati interventi per decoro urbano pulizia e sicurezza
In vista del ponte del 2 giugno, le autorità hanno potenziato gli interventi di pulizia, decoro urbano e sicurezza nelle aree pubbliche. Sono stati incrementati i controlli e le operazioni di manutenzione per garantire un ambiente più ordinato e sicuro durante i giorni di festa. Le squadre di operai e forze dell’ordine sono impegnate su tutto il territorio, con particolare attenzione alle zone più frequentate, per assicurare il rispetto delle norme e il benessere dei cittadini.
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del ponte del 2 giugno, l’Amministrazione comunale di Napoli ha rafforzato, come già avvenuto in simili situazioni di particolare afflusso turistico, le attività finalizzate a garantire il decoro urbano, la pulizia della città e la sicurezza di cittadini e visitatori. Asia Napoli ha messo in campo un maggior numero di mezzi e uomini per garantire interventi aggiuntivi di spazzamento, raccolta dei rifiuti, svuotamento dei cestini e pulizia delle aree maggiormente frequentate, con particolare attenzione al centro storico, al lungomare, alle principali piazze cittadine e ai siti di interesse turistico.. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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