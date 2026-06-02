Ponte del 2 giugno | intensificati interventi per decoro urbano pulizia e sicurezza

Notizia in breve

In vista del ponte del 2 giugno, le autorità hanno potenziato gli interventi di pulizia, decoro urbano e sicurezza nelle aree pubbliche. Sono stati incrementati i controlli e le operazioni di manutenzione per garantire un ambiente più ordinato e sicuro durante i giorni di festa. Le squadre di operai e forze dell’ordine sono impegnate su tutto il territorio, con particolare attenzione alle zone più frequentate, per assicurare il rispetto delle norme e il benessere dei cittadini.